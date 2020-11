Sassuolo-Udinese 0-0, vince la noia

Nel primo anticipo della settima giornata di Serie A il Sassuolo pareggia in casa contro l'Udinese. 0-0 il risultato finale di una partita in cui le emozioni si contano con il contagocce. Nonostante il ritorno in campo di Caputo e Berardi i neroverdi non riescono a scardinare la difesa dei friulani che ha concesso poco o nulla. Nel primo tempo ci prova De Paul a creare qualche occasione con le sue incursioni, ma viene sempre ben arginato. L'unico a provare qualcosa in più è Berardi, Musso però è sempre presente. Non si segnalano grandi emozioni, finisceo 0-0 una partita in cui a vincere è stata solo la noia.