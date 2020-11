La Spal piega la Salernitana: estensi vittoriosi, granata sottotono

La Spal batte la Salernitana nell'anticipo di Serie B. Vittoria meritata degli estensi che sbloccano subito il risultato e lo amministrano senza troppe difficoltà; gara sottotono della squadra di Castori.

Dopo sei minuti il vantaggio della Spal con Valoti che segna di piatto su assist di Sala. Il raddoppio arriva al 41esimo con un'azione personale di Di Francesco. Primo tempo dominato dalla Spal che ha sfiorato anche altre volte il gol con Esposito, Dickmann e Sala.

Nel secondo tempo la reazione granata tarda ad arrivare. La Spal gestisce la palla con calma e qualità.

Per la Salernitana le migliori occasioni sono per Djuric che prima con un tiro poi con un colpo di testa non trova lo specchio della porta. Il pallino del gioco resta in mano alla Spal che abbassa i ritmi.

Nel finale i granata costruiscono una sola palla gol potenziale con Giannetti che impegna Berisha. Dopo cinque minuti di recupero termina la sfida.

Vince e convince la Spal, gara da dimenticare per la Salernitana.