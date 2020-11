Città di Taranto, attesa per la prima al PalaFiom contro la New Cap 74

Domenica 8 novembre al PalaFiom, la Corim Città di Taranto ospiteranno la compagine barese New Cap 74 per la quarta giornata del girone D di Serie A2 Nazionale. La gara verrà disputata completamente a porte chiuse ma trasmessa sulle pagine Facebook di Antenna Sud e Città di Taranto c5 Femminile. Inoltre, la società rossoblù ha presentato le nuove maglie per la stagione 2020/2021: la prima a strisce verticali rossoblù con sfumature blu, la seconda a bande rossoblù orizzontali. Appuntamento, dunque, al PalaFiom.