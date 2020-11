Sassuolo-Udinese 0-0: gli emiliani falliscono l'assalto al primo posto

Finisce 0-0 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Udinese. Gara senza grosse emozioni con il Sassuolo che non riesce a scardinare il fortino eretto da Gotti, capace di resistere, a dir la verità, senza grosse difficoltà alle poche iniziative dei locali.

L’Udinese torna a casa con il punto, così come voleva il suo allenatore che pare aver trovato la strada giusta per uscire da una zona di classifica tutt’altro che tranquilla.

De Zerbi ritrova Berardi e Caputo, schiera la difesa a tre. Gotti è senza Walace, ma ritrova Nuytinck, assente da tre mesi. A sorpresa a sinistra presenta Zeegelaar anche lui assente da oltre un mese. L’Udinese si difende a cinque con continui raddoppi di marcatura soprattutto su Boga.

È una partita non bella, lo 0-0 finale costringe il Sassuolo a rinunciare al primato in classifica almeno per due notti. I neroverdi, sono la brutta copia della squadra capace di realizzare 18 gol nelle prime sei giornate. L’unica conclusione verso la porta di Musso nell’arco dei 90’ minuti è stata il tiro dalla distanza di Ferrari finito di poco a lato. I friulani giocano la partita che tutti si aspettavano, chiusi in difesa e pronti a colpire in contropiede. Molto bene la prima fase, meno la seconda.

Anche nella ripresa si gioca prevalentemente a centrocampo. A nulla sono serviti anche gli ingressi di Raspadori e Defrel da una parte, e di Deulofeu e Lasagna dall’altra, che non sono riusciti a cambiare il destino di una gara destinata allo 0-0. Il punto permette al Sassuolo di salire a quota 15 punti (-1 dal Milan), e all’Udinese di toccare quota 4 e agganciare momentaneamente il Torino al terz’ultimo posto.

