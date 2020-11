Italcave Statte-Falconara, parla Marzella: "Gara non semplice"

Finalmente ci sarà spazio di esprimersi in campo: l'Italcave Real Statte, sabato alle 17, sfida la Falconara al PalaCurtivecchi. Le ioniche, dopo tre settimane, proveranno a siglare la seconda vittoria della stagione dopo l'esordio vincente contro il Bisceglie. Tony Marzella, coach rossoblù, avrà tutta la rosa a propria disposizione. Inoltre, il tecnico ha presentato, alla vigilia, la gara: "Il punto interrogativo resta l'approccio e l'adattamento alla gara. Quando non hai continuità, non riesci a comprendere pienamente le condizioni. Sono convinto che le ragazze daranno il massimo, consapevoli che ci sarà tutto l'affetto dei tifosi. La gara non sarà delle più semplici, infatti, la Falconara hanno battuto Cagliari, Granzette e Lazio".

Marzella è stato dunque chiaro sin dall'inizio: non bisogna sottovalutare l'avversario ma allo stesso tempo si necessita piena consapevolezza nei propri mezzi. Non giocare per tanto tempo porta molti interrogativi e dunque le ioniche avranno l'arduo compito di scacciare i dubbi e confermare la propria forza sin dai primi minuti di gioco. L'avversario gode di un ottimo momento di forma e questo rende il tutto più affascinante. Sarà un match duro e spettacolare, un autentico big match.

FORMAZIONI

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Linzalone, Cannella; Russo, Protopapa, Soldevilla, Discaro, Violi, Mansueto, Boutimah, Pedroso, De Marchi, Girardi, Renata. All. Marzella

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Marta, Pereira, Dal'Maz, Rubal, Luciani, Nona, Giuliani, Giacobbe, Ferrara, Marcelli. All. Neri

ARBITRI: Fabio Talaia di Policoro e Paolo Lapenta di Moliterno. CRONO: Antonio Carnazza di Taranto