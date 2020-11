Salernitana, Castori mastica amaro: "Abbiamo perso meritatamente"

"Abbiamo commesso molti errori. Abbiamo regalato il primo gol su calcio d’angolo, poi siamo stati in balia dei nostri avversari, sbagliando molto anche in fase di palleggio. Anche sul secondo gol siamo stati molto ingenui, dopodiché nella ripresa abbiamo cercato di riaprire la partita: purtroppo non ci siamo riusciti e devo dire che abbiamo perso meritatamente. È stata una prestazione sottotono, ne prendiamo atto e cercheremo di ripartire correggendo quanto di brutto fatto" Queste le parole del tecnico Fabrizio Castori nel post-partita di Spal – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “Sapevamo che la Spal ha tanta qualità nel palleggio. Abbiamo concesso troppo campo e nella ripresa, passando a cinque in mezzo al campo, siamo riusciti un po’ a limitare i danni. Purtroppo non è bastato per rientrare in partita e in settimana proveremo a capire i motivi che hanno portato a questa serata storta”.