Due positivi nel Potenza Domani potrebbe slittare l'orario di inizio

Due membri del gruppo squadra del Potenza sono risultati positivi all'ultimo tampone. Per costoro è scattato subito l'isolamento, mentre il resto dei componenti si sono sottoposti al tampone rapide in tarda serata. Chi risulterà negativo potrà continuare ad allenarsi e poi domani tutti dovranno sottoporsi ad un altro test, il cui risultato si dovrà sapere almeno 4 ore prima dell'inizio della gara di Torre del Greco. Potrebbe esserci uno slittamento di orario per avere un quadro degli effettivi che potranno essere della gara. Ci sarà l'obbligo di scendere in campo se dovessero essere disponibili 13 calciatori compreso il portiere.