Benevento-Spezia: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18 Benevento e Spezia per il match valido per la 7a giornata di Serie A. Ad arbitrare sarà il signor Aureliano.

QUI BENEVENTO - Assenti Caprari per squalifica e Iago Falque per un lieve infortunio, mister Inzaghi ha già detto in conferenza che scenderanno in campo Sau ed Insigne a supporto di Lapadula. Solito ballottaggio per le fasce difensive con Letizia e Maggio che paiono in vantaggio su Foulon. In mediana, insieme a Schiattarella e Dabo dovrebbe esserci Ionita anche se non è da escludere l'impiego di Hetemaj dal 1'. Viola sarà utile a gara in corso anche nell'ottica di fargli mettere minuti preziosi nelle gambe dopo l'infortunio.

QUI SPEZIA - Mister Italiano deve fare i conti con numerose assenze. In attacco saranno Agudelo e Gyasi a sostenere Nzola, viste le assenze di Farias e Verde. In mediana Ricci sarà affiancato da Pobega e Deiola, stante i forfait di Maggiore e Bartolomei. Nel reparto arretrato la corsia di sinistra sarà presidiata da Marchizza, al rientro dopo l'assenza per coronavirus ma resta in piedi il ballottaggio con Bastoni. Conferme per Terzi e Chabot al centro e Ferrer sulla destra.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Caldirola, Glik, Letizia (Foulon); Dabo, Schiattarella, Ionita (Hetemaj); Insigne, Sau, Lapadaula; All.: Inzaghi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Deiola, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Agudelo; All.: Italiano.