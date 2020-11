Si potranno allenare i dilettanti? La LND prende e chiede tempo

L’occasione di poter fare gli allenamenti nei dilettanti, nonostante ci sia il blocco di disputare i campionati fino al prossimo 24 novembre, è una delle tematiche più discusse delle ultime ore. Con il Dpcm pareva chiudere questa possibilità, ma nonostante tutto la LND aspetta una risposta dal ministero e anche chiarimenti nelle prossime ore:

"Con il DPCM del 24 Ottobre 2020, in vigore a partire da oggi - spiega la LND - viene stabilita la sospensione di tutte le attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi organismi regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa l’attività giovanile".

"Per quanto attiene lo svolgimento degli allenamenti, si resta in attesa dei necessari chiarimenti della che il componente Ufficio per lo Sport del Ministero fornirà alla FIGC. Sarà premura della Lega Nazionale Dilettanti darne tempestiva informativa attraverso i suoi canali ufficiali".