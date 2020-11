Trocini: ''Casertana squadra forte. Gara da non sottovalutare''

E' intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del match con la Casertana in programma domani pomeriggio allo stadio ''Giovanni Paolo II''. Queste le sue parole:

''Non vedo perché dovremmo sottovalutare la gara. La Casertana è una squadra importante, noi siamo ancora in una posizione di classifica per nulla tranquilla, quindi non c'è alcun motivo valido per sottovalutarli. Mi aspetto una partita molto tesa, i risultati adesso iniziano ad avere un valore più grande, con i punti che iniziano a pesare di più. Mi aspetto anche una gara con due squadre attente che metteranno il risultato davanti a tutto. Loro hanno tanti giocatori forti, sono una squadra quadrata che hanno messo in difficoltà tante squadre forti, per cui affrontiamo una squadra tosta che ha voglia di reagire dopo questo momento negativo.

Questo campionato sarà inevitabilmente condizionato dai contagi, è una situazione a cui tutti quanti dobbiamo far fronte. Dal punto di vista professionale stiamo vivendo una situazione complicata mai vissuta prima. Facciamo tamponi di continuo e la tensione nel sapere i risultati è sempre molto alta.

In queste ultime due gare siamo sempre stati aggressivi, è cambiata solamente la percezione. Questa squadra a mio avviso ha sempre fatto bene, ci auguriamo di avere presto tutta la rosa a disposizione. Ekuban è un attaccante più fisico e con caratteristiche diverse rispetto a Mastropietro, che è un calciatore più bravo a giocare tra le linee. E' un centrocampista offensivo, quindi è evidente che dal punto di vista tattico cambia qualcosa''.