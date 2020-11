Benevento. Foggia: "Grazie a Vigorito per la fiducia e la possibilità"

Le parole del D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della partita contro lo Spezia:

"E' un approccio ad una partita importante, perché sono queste le partite nelle quali fare i punti per raggiungere l'obiettivo. ALlo stesso tempo siamo solo alla settima giornata e quindi niente è deciso.

Sapevamo di affrontare un campionato con delle difficoltà. Quello che mi lascia tranquillo è vedere allenatore, staff e ragazzi lavorare quotidianamente con serenità. Dobbiamo andare avanti per questa strada coscienti delle difficoltà.

Analizzando tutte le partite fatte fino ad ora, abbiamo sempre creato, fatto il nostro gioco con le nostre qualità. Ci vuole più equilibrio ma lo si conquista lavorando.

Devo ringraziare Vigorito per aver creduto in me e per farmi essere al suo fianco: è una persona che ti da tantissimo anche, e soprattutto, a livello umano.

Con Inzaghi e la squadra ci siamo confrontati serenamente, nessuna punizione: sarebbe assurdo farlo in questo momento.

Glik è un giocatore che, venendo dal campionato francese, è stato fermo tanto. Ha avuto bisogno di più tempo per entrare in forma. Oltre a quello che può dare in campo, è importantissimo anche per il gruppo vista la sua esperienza".