Cavese-Ternana 0-5: debacle per gli aquilotti, dominio della capolista

Pesante sconfitta casalinga incassata dalla Cavese contro la Ternana che domina e vince in goleada: le fere si confermano al vertice della classifica.

Gara senza storia, sbloccata dopo appena tre minuti su rigore segnato da Falletti. La Cavese risponde subito con un missile di De Rosa neutralizzato da Iannarilli con un miracolo.

Con il passare dei minuti esce fuori la qualità della Ternana, pericolosa praticamente in ogni azione. La Cavese commette molti errori in costruzione e fatica ad attaccare ma riesce a rimanere in partita fino all'intervallo.

A inizio ripresa la Ternana dilaga: in due minuti Vantaggiato segna due gol sfruttando i buchi della retroguardia avversaria. La squadra di Lucarelli arrotonda il risultato prima con un tiro da fuori di Proietti poi con un tap in di Furlan.

Cavese pericolosa con Vivacqua che sbaglia una facile occasioni e Montaperto: ultimi sussulti di una gara da dimenticare per gli aquilotti.

Termina con un successo netto della Ternana che vince e convince. Male la Cavese che oggi non è mai stata in gara.