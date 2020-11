Lazio-Juventus, quanti indisponibili per Inzaghi: Immobile non ci sarà

La Lazio si prepara alla super sfida contro la Juventus. Contro i bianconeri, Simone Inzaghi non potrà contare su bomber Ciro Immobile. Infatti, dopo il fitto mistero sulla questione positività al Covid-19, con tanto di discussioni protratta sino ad oggi che ha coinvolto dirigenti e medici, il centravanti biancoceleste, Strakosha e Leiva non potranno esserci per la sfida contro la compagine guidata da Andrea Pirlo.

I tre calciatori non si sono allenati a Formello e dunque saranno indisponibili anche se, il tecnico Inzaghi in conferenza stampa, poco prima della notizia, aveva annunciato la presenza dei calciatori. Notizie confortanti, invece, dal fantasista spagnolo: Luis Alberto ci sarà e si candida ad essere l'autentico protagonista della sfida. Lo scorso anno, nella cornice spettacolare dell'Olimpico, la Lazio si impose con un netto 3 a 1, interrompendo l'imbattibilità in campionato.

Simone Inzaghi, salvo decisioni dell'ultima ora, schiererà in campo il duo offensivo formato da Correa-Caicedo. I due attaccanti, mostrano un stato di forma eccezionale e, dunque, saranno le due spine nel fianco della retroguardia bianconera. Il centrocampo, invece, sarà formato dal solito Milinkovic Savic - proprio il serbo aprì le danze alla festa dell'Olimpico nella passata stagione - Parolo e Luis Alberto. In difesa, invece, Acerbi sarà il leader incaricato di fermare Cristiano Ronaldo. Non proprio uno qualsiasi. Appuntamento a domani, dunque, alle 12:30 contro i bianconeri, in netta ripresa.