Benevento-Spezia 0-3: giallorossi assenti, Nzola sigla una doppietta

Il Benevento è reduce da quattro sconfitte consecutive, Coppa Italia compresa, e vuole cambiare rotta. Lo Spezia, pur sconfitto contro la Juventus, ha dimostrato di saper giocare a viso aperto e senza timori reverenziali. Il tutto condito da punti pesanti per la corsa alla salvezza di entrambe le squadre. Questi i tempi principali alla base della partita del "Vigorito" tra sanniti e liguri.

Mister Inzaghi conferma lo schieramento già visto contro il Verona al netto dell'innesto obbligato di Sau, per lo squalificato Caprari, accanto ad Insigne a supporto di Lapadula, fresco di convocazione nel Perù; Foulon confermato a sinistra con Letizia a destra, ancora panchina per Maggio. Italiano deve fare di necessità virtù avendo fuori tantissimi giocatori: a guidare l'attacco c'è Nzola, in mediana conferma per Pobega che viene affiancato da Ricci e Deiola, al centro della difesa la coppia è formata da Chabot e Terzi.

La gara comincia con una mezzora di studio, durante la quale le emozioni scarseggiano ma al 27' lo Spezia passa in vantaggio. Azione continuata dei liguri di Italiano, palla sulla destra per Ferrer che prova il cross sul secondo palo trovando l'ottimo inserimento di Pobega che mette palla sotto la traversa alle spalle di Montipò. Lo svantaggio sveglia la squadra di Inzaghi che costruisce due palle gol i due minuti. Al 31' Lapadula, servito in profondità da Schiattarella, prova il diagonale ma coglie la base del palo alla sinistra di Provedel. Un giro di lancette dopo, Sau, dal cuore dell'area, calcia col destro ma trova la respinta provvidenziale dell'estremo difensore dei liguri. Al 36' replica lo Spezia: Gyasi sfonda a destra, dopo una serie di passaggi tra i calciatori di Italiano, la sfera arriva a Bastoni che prova il diagonale ma la palla termina sul fondo sibilando vicino al palo alla sinistra di Montipò. La prima frazione si chiude sull'1-0 per lo Spezia.

Nella ripresa lo Spezia si rende subito pericoloso con Agudelo il cui sinistro dal limite si stampa sulla traversa della porta di Montipò. Al 65' arriva il raddoppio degli ospiti: palla persa dal Benevento in mediana, Gyasi parte a sinistra, evita Maggio e mette al centro dove arriva l'accorrente Nzola che, con un preciso diagonale, mette in rete. Per Nzola si tratta della prima rete in Serie A. Passano solo cinque minuti e lo stesso attaccante dello Spezia sigla la sua prima doppietta personale nella massima serie italiana: angolo di Estevez dalla destra, palla sul secondo palo, Nzola prende il tempo nello stacco a tutta la difesa giallorossa e mette per la terza volta palla alle spalle di Montipò. Girandola di cambi da ambedue le parti ma gli ospiti tengono in mano il pallino del gioco senza correre pericoli nella zona di Provedel. Ci prova Lapadula all'87' con una rovesciata di Lapadula che non trova lo specchio della porta. Termina 3-0 per lo Spezia al triplice fischio del signor Aureliano: il Benevento inanella il quarto k.o. consecutivo in campionato.

