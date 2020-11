Spezia. Italiano: "Giochiamo per non farci prendere a pallonate"

E' sicuramente molto soddisfatto mister Italiano dopo la vittoria dello Spezia sul campo del Benevento al termine di una prestazione convincente dei bianconeri liguri. Questo il commento del tecnico spezzino ai microfoni di Sky:

"Nzola è un ragazzo che va gestito in tutti i sensi, ci sta dando grandi soddisfazioni e siamo contenti del suo rendimento. Abbiamo tanti infortunati ma abbiamo una rosa ampia perché sapevamo di potere avere difficoltà anche a causa del covid-19. La scelta sta pagando perché stiamo coinvolgendo tutti i ragazzi. Siamo partiti in ritardo, dobbiamo continuare a lavorare per crescere ma ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni come quella di stasera.

Per tanti aspetti siamo in netto ritardo vista la condizione di alcuni ragazzi e l'ambientamento di altri. Siamo sulla strada giusta. Oggi sapevamo dell'importanza della gara e venivamo da prestazioni nelle quali avremmo meritato qualcosa in più. Non dobbiamo mai perdere fiducia ed entusiasmo perché senza queste componenti non c'è storia.

Siamo nuovi di questa categoria e quando entriamo in campo non vogliamo farci prendere a pallonate dagli avversari e quindi cerchiamo sempre di fare la partita magari mandando anche qualche uomo in più in avanti.

Pobega? E' un giovane che può avere un futuro importante se migliora nella gestione della palla. Ha fisicità e tempi giusti di inserimento: può fare un percorso importante ma le qualità le ha e si vedono.

Da ogni allenatore che ho avuto ho preso qualcosa e ora metto in atto tutti gli insegnamenti che ho ricevuto. Da calciatore ero un play e ho fatto mio questo sistema di gioco perché mi piace il calcio propositivo".