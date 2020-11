Benevento. Inzaghi: "Abbiamo sbagliato del tutto la partita"

Al termine della partita persa dal suo Benevento contro lo Spezia con un pesante 0-3 casalingo, mister Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Il palo di Insigne è da la misura della sfortuna che abbiamo. Abbiamo giocato male sia dal punto di vista della testa che del gioco. Avevamo sempre giocato le nostre partite meritando i punti conquistati. La Serie A è diversa e oggi non c'eravamo nemmeno sotto l'aspetto della lotta. Le responsabilità me le prendo io. Ora c'è la sosta che ci permetterà di riprendere a lavorare per trovare le soluzioni giuste.

Ora dobbiamo ricompattarci perché, evidentemente, vittorie e buone prestazioni ci avevano illuso. Con lo Spezia non abbiamo lottato come sempre. Ora devo essere io a cercare le soluzioni dopo aver capito cosa non va. Faccio i complimenti allo Spezia ma la gara l'abbiamo sbagliata noi. E' una cosa che può capitare ma non dovrà accadere più.

Avrei preferito giocare subito ma la sosta ci farà recuperare calciatori importanti oltre a farci capire gli errori e a porvi rimedio. Oggi, ribadisco, è la prima partita che abbiamo sbagliato.

Sul gol di Pobega avevo appena cambiato modulo e i ragazzi si stavano ancora aggiustando in campo. Oggi comunque avremmo perso contro qualsiasi squadra e questo dispiace perché avevamo sempre fatto buone partite. Lo scorso anno ci capitò a Pescara; quest'anno è avvenuto prima e spero che, come in passato, ci serva da lezione.

Forse i ragazzi non hanno capito bene l'importanza della partita e la colpa è mia. La forza dello Spezia la conoscevamo. Ora dobbiamo fare il "mea culpa", analizzare gli errori e tornare a fare punti dalla prossima a Firenze.

Servono sia l'entusiasmo dei giovani che l'esperienza dei più "anziani". Avevamo, fino ad oggi, fatto vedere che in campo ci sappiamo stare. Qualche campanello d'allarme era suonato già a Verona e, se i risultati sono questi, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. I giocatori di esperienza sono arrivati perché sapevamo quanto sia difficile il salto dalla B alla A. Dobbiamo migliorare e c'è bisogno che quelli dello scorso anno tornino a fare quello che sanno fare".