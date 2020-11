Juventus, Pirlo verso la Lazio: "Partita importante per la classifica"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara sul campo della Lazio:

"Sarà sicuramente una bella partita, difficile perché affrontiamo una grande squadra che in questi ultimi anni è sempre stata ad alti livelli, ma entusiasmante. Mi piacerebbe vedere una Juve sicura, che abbia il dominio della partita, con i giocatori sempre nelle posizioni giuste all'interno di una sfida importante. E' un bel gradino da scalare".

Continua Pirlo: "Tatticamente l'abbiamo impostata pensando al loro classico 3-5-2: loro hanno una difesa molto accorta e sono molto bravi nelle ripartenze. perché si chiudono dietro e poi cercano il contropiede con i due attaccanti e Milinkovic. Dovremo essere attenti e sbagliare poco tecnicamente in mezzo al campo per non lasciargli spazio. Passo dopo passo stiamo migliorando, siamo ancora in costruzione ma i punti contano e la gara con la Lazio sarà molto importante per la classifica, quindi dovremo affrontarla nel migliore dei modi".

Su Morata: "Sapevo che Alvaro era un giocatore completo e lo sta dimostrando in queste partite. E' sempre al centro del gioco perché noi coinvolgiamo sempre i nostri attaccanti e lui si sta trovando molto bene sia in fase offensiva che in quella di finalizzazione. Abbiamo puntato tanto su di lui".

Pirlo vuole i gol dei centrocampisti: "Le reti non devono arrivare solo dagli attaccanti sono importanti anche quelli dei centrocampisti: stiamo provando a fargli fare qualche inserimento per farli arrivare in zona gol, come è capitato a Rabiot e McKennie".