Dove non arriva il covid ci pensa la nebbia, per la Pro Vercelli secondo match di fila rinviato a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Dovevano scendere in campo ieri sera alle 20,30 Pergolettese e Pro, la nebbia scesa sul "Giuseppe Voltini" ha impedito alla due squadre di disputare la sfida valida per la nona giornata del girone A di Serie C.