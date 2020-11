Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: Luis Alberto sfida CR7

Simone Inzaghi sfida Andrea Pirlo nel teatro dell'Olimpico per il lunch match tra Lazio e Juventus. Biancocelesti che dovranno fare a meno di Ciro Immobile e si affideranno alle giocate di Luis Alberto. Bianconeri che si schierano con la coppia offensiva formata da Morata-Ronaldo. Paulo Dybala, dunque, partirà dalla panchina e visti i due goal siglati in Champions League potrebbe rappresentare una carta insidiosa per gli aquilotti poiché sembra essere in fiducia e in costante recupero fisico. Dejan Kulusevski ritrova una maglia da titolare così come Frabotta. Per i due giovani è una ghiotta chance per dimostrare il loro valore.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Ronaldo.