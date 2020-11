Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Scamacca e Mayoral dal 1'

La Roma si presenta allo stadio Luigi Ferraris in un ottimo stato di forma. Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il Cluj in Europa League, Fonseca punta a sostenere il ritmo eccellente di questo inizio di stagione. La nota stonata è l'assenza di capitan Dzeko al centro dell'attacco. A completare il trio insieme a Pedro e Mkhitaryan ci sarà Mayoral. Dal primo minuto anche Smalling a guidare il pacchetto arretrato e chance per Karsdorp. I padroni di casa, a caccia di punti dopo il pareggio nel derby della Lanterna contro la Sampdoria, vorranno ottenere il massimo risultato, consapevoli che non sarà facile. Maran schiera dal primo minuto il giovane nonché ex di turno Scamacca spinto da Zajc e Pjaca.

Ecco le due scelte dei rispettivi tecnici:

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Masiello, Bani, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rovella; Zajc, Pjaca, Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.