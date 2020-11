Serie C/C - La Viterbese esonera Maurizi

Salta una panchina del girone C di Serie C: dopo la sconfitta interna contro la Paganese, la Viterbese ha deciso l'esonero di Maurizi.

La nota del club

La società U.S. Viterbese 1908 comunica l’esonero di mister Agenore Maurizi. Sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Gabriele Baldassarri, il preparatore atletico Matteo Basile e il collaboratore tecnico Biagio De Domenico. Il club intende ringraziare tutti per il lavoro svolto in gialloblù con impegno, serietà e professionalità. La U.S. Viterbese 1908 augura il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali.