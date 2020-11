Genoa-Roma, tripletta di Mkhitaryan e giallorossi in terza posizione

Continua lo stato di forma eccezionale della Roma, che vince anche al Ferraris contro il Genoa. Una vittoria mai in discussione dai primi minuti di gioco e soprattutto firmata Mkhitaryan. L'armeno è il protagonista assoluto del successo a Genova contro i rossoblù di mister Maran. Nei primi 20' minuti, i giallorossi perdono Spinazzola per infortunio e sfiorano il goal con Mkhitaryan, fermato dalla traversa.

La Roma attacca ma dinanzi a sé trova un attento Perin. Nel recupero della prima frazione sono gli ospiti a passare inevitabilmente in vantaggio sugli sviluppi di un corner calciato da Veretout, Mkhitaryan salta più in alto di tutti e sigla la rete dell'uno a zero. Secondo tempo frizzante già dai primi minuti di gioco: Bruno Peres si divora la rete del doppio vantaggio mentre Pjaca dall'altra è lucido a siglare la rete del pareggio. Fonseca cambia gli uomini in campo e la sua mossa risulta decisiva: fuori Mayoral, dentro Cristante e Mkhitaryan in avanti come centravanti. Posizione insolita per l'armeno ma efficace, infatti, è proprio il centrocampista reiventato attaccante a portare la Roma in vantaggio: passaggio splendido di Peres, inserimento perfetto dell'armeno e giallorossi nuovamente sopra al 67'.

Il neo entrato Cristante spreca il pallone del tre a uno ma Mkhitaryan no: acrobazia su assist di Pedro e pallone portato a casa per la tripletta. Un tris firmato Mkhitaryan, dunque, regala la terza posizione ai giallorossi in forma smagliante. Carattere e tanta esperienza nonostante l'assenza pesante di Edin Dzeko. La Roma mostra tutta la sua forza a Genova, risultato finalmente una compagine concreta e insidiosa.