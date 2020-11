Virtus Francavilla-Casertana: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana, le formazioni di Virtus Francavilla e Casertana nel posticipo valevole per la 9° giornata del Girone C del campionato di Serie C. Questi gli schieramenti ufficiali:

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino, Castorani, Giannotti, Perez, Mastropietro, Delvino, Franco, Caporale, Sparandeo, Ekuban, Nunzella. A disposizione: Costa, Pambianchi, Celli, Carella, Buglia, Tchetchoua, Calcagno, Puntoriere, Di Cosmo. Allenatore: Bruno Trocini.

CASERTANA: Avella, Buschiazzo, Cavallini, Izzillo, Carillo, Hadziosmanovic, Setola, Varesanovic, Bordin, Icardi, Cuppone. A disposizione: Dekic, Zivkovic, Longobardo, Petito, Santoro, De Sarlo, Ciriello, Matese, Valeau, De Lucia, Polito. Allenatore: Federico Guidi.

Potrete seguire, a partire dalle ore 21:00, la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/virtus-francavilla-casertana/358612.html