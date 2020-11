Lazio, Inzaghi: "Questa squadra ha grande cuore"

La Lazio riesce a strappare un pareggio in extremis con Caicedo, gelando la Juventus al 94'. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi al termine della sfida ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un ciclo incredibile con giocatori contati. Questi ragazzi si sono superati, per questo oggi l’esultanza era più spinta del solito. Questa squadra ha un grandissimo cuore".

Inoltre, l'allenatore degli aquilotti ha gradito la prestazione dei suoi nonostante la Juventus abbia creato una grande mole di azioni pericolose per raddoppiare. Tuttavia, come ha sottolineato lo stesso allenatore piacentino, la squadra era in emergenza e contro una Juventus di qualità, non poteva chiedere di più ai suoi ragazzi. Adesso ci sarà la sosta e i calciatori che hanno dovuto ricorrere agli straordinari potranno riposare e ricaricare le pile in vista di una stagione piena di impegni.