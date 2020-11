Roma, Fonseca: "Vittoria di carattere e con ottimo atteggiamento"

Prova di carattere della Roma che supera il Genoa grazie ad un super Mkhitaryan, autore di una tripletta. Paulo Fonseca, al termine della partita, ha voluto sottolineare proprio il grande spirito di squadra che ha portato alla vittoria: "Vittoria di grande carattere e con un ottimo atteggiamento, potevamo segnare anche di più".

Consapevolezza dei propri mezzi e carattere da vendere: è una Roma diversa da quella vista nelle passati stagioni. Il tecnico portoghese è soddisfatto: "Sento la fiducia all'interno della squadra", un fattore non da poco. Bene anche Mayoral, chiamato a sostituire e non far rimpiangere l'assenza di Edin Dzeko. Per le prestazioni di Mkhitaryan e Pedro, invece, nulla da aggiungere, sono due calciatori in grado di fare la differenza e la vittoria netta al Ferraris ne è la dimostrazione.