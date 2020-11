La Virtus Francavilla si arrende alla Casertana: i campani passano 3-1

Si ferma a tre la striscia di risultati utili della Virtus Francavilla, che dopo due successi di fila si arrende alla Casertana tra le mura amiche. 3-1 il risultato finale in favore dei campani che si impongono al ''Giovanni Paolo II'' grazie ai centri di Carillo, Cuppone e Icardi. Di Sparandeo invece la rete della bandiera dei biancazzurri.

CRONACA - Consueto 3-5-2 per Bruno Trocini: davanti a Crispino agisce il terzetto difensivo composto da Delvino, Caporale e Sparandeo, mediana diretta da Franco, coadiuvato da Mastropietro e Castorani, con Giannotti e Nunzella sulle corsie esterne. Davanti il tandem composto da Perez ed Ekuban. Dalla parte opposta 4-3-3 per Guidi che in attacco si affida al tridente composto da Cavallini, Cuppone e Varesanovic.

Avvio forte della Casertana pericolosa già dopo appena 2': gran botta di Cuppone dalla lunga distanza, Crispino non si lascia sorprendere e blocca in due tempi. Replica la Virtus tre minuti dopo: Delvino scodella in mezzo per Castorani che di testa non inquadra di poco la porta. Ritmi subito alti in questo primo scorcio di gara. Aumenta la pressione dei biancazzurri, al quarto d'ora ingenuità difensiva della Casertana, ne approfitta Mastropieto che va al tiro, si esalta Avella che respinge. Al 21' il vantaggio dei falchetti: angolo di Bordin dalla sinistra, colpo di testa vincente di capitan Carillo che non dà scampo a Crispino. La Virtus non ci sta e prova a reagire, al 37' conclusione di Ekuban, deviazione di Setola e grande risposta di Avella che si rifugia in angolo. Qualche istante prima tentativo di Varesanovic neutralizzato da Crispino. E' anche l'ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco, all'intervallo squadre che rientrano negli spogliatoi con la Casertana in vantaggio 0-1.

Nel secondo tempo pronti-via e rossoblù che trovano il gol del raddoppio: brutto pallone perso dalla retroguardia di casa, ne approfitta Cuppone che si invola verso la porta avversaria e al tu per tu con Crispino non sbaglia. Al 60' la Virtus potrebbe rientrare in partita: fallo in area di Buschiazzo su Perez, il direttore di gara non esita e concede il tiro dagli undici metri. Doppio giallo per il difensore rossoblù che finisce dunque anzitempo negli spogliatoi. Dal dischetto va lo stesso Perez che spiazza Avella ma alza troppo la mira concludendo oltre la traversa. Le leggi non scritte del calcio sono però letali e sei giri di lancette più tardi gol fallito, gol subito: Icardi vince un rimpallo con un difensore della Virtus e lascia partire dai 20 metri un preciso diagonale che va ad insaccarsi alle spalle di Crispino. La compagine di casa accorcia le distanze al 76': tocco di Perez per Sparandeo che di prima intenzione conclude da posizione defilata, nulla da fare per Avella e biancazzurri che provano a rientrare in partita. All'87' bordata di Franco dal limite dell'area, super risposta di Avella che devia in calcio d'angolo. Ci prova anche Ekuban ma il suo tiro si infrange sull'esterno della rete. E' l'ultima emozione del match, la Casertana amministra fino al 94' e porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza.

