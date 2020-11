Benevento che succede? La difesa "balla" e le scelte sono discutibili

E' stata una brutta sconfitta quella subita dal Benevento sabato pomeriggio contro lo Spezia. Lo è stata non tanto per il punteggio, comunque di rilievo, e nemmeno perché i liguri lo scorso anno sono stati battuti per due volte e hanno concluso il campionato a -25 dai giallorossi: la sconfitta contro i ragazzi di Italiano pesa soprattutto per l'atteggiamento avuto dalla Strega in campo. Caldirola e compagni, infatti, non avevano quella "fame" e quella voglia che li ha sempre contraddistinti sotto la gestione Inzaghi.

E' la prima volta, infatti, che il Benevento non ha lottato, che ha lasciato le redini della partita totalmente nelle mani degli avversari senza accennare, tranne che nei cinque minuti seguenti allo 0-1, una reazione convincente.

Inspiegabile il cambio modulo operato da Pippo Inzaghi: il collaudato 4-3-2-1 è stato trasformato in un 4-4-2, assetto per il quale, però, mancano gli interpreti adatti. Bocciatura per Dabo schierato come esterno di sinistra: il calciatore burkinabé non ha i movimenti dell'esterno ed infatti il tecnico giallorosso lo ha ripreso spesso durante la partita. A ciò si aggiunga che le reti degli ospiti hanno avuto origine proprio dalle fasce con giocate di Gyasi e Agudelo.

La difesa sta pagando un dazio forse eccessivo per la categoria ma 20 reti subite in 7 partite e la corona di peggior difesa del torneo parlano abbastanza chiaro. Glik non è ancora il giocatore ammirato nella sua precedente esperienza italiana: il polacco è un calciatore strutturato e, complice anche la preparazione particolare fatta quest'anno causa covid, potrebbe avere bisogno di maggior tempo per entrare in piena forma; Letizia paga la scarsa propensione alla fase difensiva, aspetto sul quale mister Inzaghi sta lavorando dallo scorso anno; Foulon, che di impegno ne mette tanto, deve ancora prendere del tutto confidenza con un campionato, quello italiano, molto diverso da quello belga dal quale proviene il terzino ex Waasland-Beveren.

In mediana manca molto la qualità di Viola, che dovrebbe essere pronto a giocare dal 1' dopo la sosta nazionali: Schiattarella non può, in ogni gara, "suonare e portare la croce" e gli va affiancato un uomo di maggior qualità e che non sia soltanto un interdittore. Nell'ultimo match è naufragato anche Ionita, apparso del tutto fuori dal gioco.

L'attacco, orfano di Caprari per la sciagurata espulsione rimediata a Verona, al netto della sfortuna, ha siglato pochi gol "pesanti": serve a poco farne 2 a Inter e Roma, seppur nel quadro di una sconfitta nella quale se ne subiscono 5, se poi non se ne riesce a segnare nemmeno uno allo Spezia, diretta concorrente per la salvezza.

La sosta per le nazionali, a questo punto, potrebbe essere un toccasana per il Benevento: mister Inzaghi ed i calciatori avranno due settimane per analizzare gli errori commessi, trovare i giusti correttivi e farsi trovare più che pronti per il match in trasferta contro la Fiorentina. Quella contro la squadra viola, anch'essa in un momento non esaltante sia per forma che per risultati, sarà una sfida che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione.