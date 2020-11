Juventus, è grana Dybala: bisogna risolvere il rebus

La Juventus si morde le mani dopo il pareggio rimediato a Roma, la Lazio ha impattato proprio sui titoli di coda.

Ma Pirlo ha una grana da risolvere al più presto: Paulo Dybala.

L'argentino è finito sul banco degli imputati dopo il pareggio in extremis firmato Caicedo, un pallone sanguinoso perso a metà campo a 10 secondi dalla fine della partita dell'Olimpico: il popolo bianconero punta il dito sulla Joya.

Ma sono evidenti le difficoltà fisiche del calciatore, sconvocato dalla Nazionale argentina per problemi "uro-genitali".

Continua il momento nero per il calciatore, ancora evidentemente non al meglio dopo l'infortunio accusato a fine luglio e ai problemi accusati nella precedente sosta per le Nazionali, senza dimenticare le telenovele di mercato, con annessa e connessa trattativa per il rinnovo del contratto.

Resta da capire se effettivamente il rapporto con Pirlo sia decollato o meno, oppure se i rapporti con l'ambiente siano quasi definitivamente deteriorati: di certo a Torino, sponda bianconera, c'è un problema...