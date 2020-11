Samp, sono otto i giocatori in giro per il mondo

Ci sarà il tempo per lasciar sedimentare la sconfitta di Cagliari per la Sampdoria che si ritroverà a Bogliasco non prima di mercoledì 11 novembre, quando però mister Ranieri alla ripresa degli allenamenti non avrà i ranghi completi a propria disposizione. Saranno infatti otto i giocatori partiti con le proprie nazionali, e non solamente in Europa visto che ci sarà chi sarà impegnato in voli transoceanici.

A partire saranno gli "europei" Mikkel Damsgaard, impegnato con la sua Danimarca nell'amichevole con la Svezia a cui parteciperà anche il compagno di club Albin Ekdal, prima di giocare in Nations League contro Islanda e Belgio mentre proprio Ekdal incrocerà i tacchetti nei match clou con Croazia e Francia, Morten Thorsby che affronterà con i "vichinghi" norvegesi prima l'Israele in amichevole e poi Romania e Austria in trasferta per la Nations League, il ceco Jakub Jankto che avrà il test amichevole di prestigio con la Germania di Low prima dei test ufficiali con Israele e i "cugini" della Slovacchia e Bartosz Bereszynski che dopo l'avvicinamento di mercoledì in casa della Polonia sarà al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia per la sfida cruciale all'Italia di Mancini che precederà il rendez vous con l'Olanda di De Boer. Tra i partenti nel Vecchio Continente anche il giovane Nik Prelec, che risponderà alla chiamata della selezione Under 21 della Slovenia che ha opzionato l'attaccante della formazione primavera doriana per gli impegni con i pari età di Germania e Russia.

Saranno costretti a percorrere molti più chilometri invece il difensore Omar Colley, che difenderà i colori del suo Gambia nella sfida di andata e ritorno con il Gabon, valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa che si terrà nel 2022 dopo essere stata posticipata di un anno causa Covid-19, mentre il nipponico Maya Yoshida, pilastro difensivo della nazionale del Sol Levante, non dovrà spostarsi di molto per affrontare Panama e Messico, con il Giappone che ha scelto l'"UPC Arena" di Graz per i due test amichevoli di novembre.