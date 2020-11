Potenza, il cambio di allenatore è diventato un toccasana all'esordio

Come due stagioni fa, il cambio di allenatore porta una ventata di ottimismo e di risultati. Eziolino Capuano all'esordio conduce il Potenza al successo a Torre del Greco con la doppietta di Pietro Cianci. L'attaccante barese, alla seconda doppietta consecutiva, è anche alla quarta gara di fila a segno, che li permette di agganciare a quota 6 in classifica Falletti della Ternana. Anche due anni fa un altro centravanti, Carlos França, a Rende con una doppietta fu determinante per il primo successo in campionato, che vedeva al debutto sulla panchina rossoblu Raffaele. Ma non solo questa analogia rende l'idea della vittoria importante conquistata al Liguori. Per la prima volta lo stadio corallino è stato espugnato tra i prof dal Potenza e allo stesso tempo la squadra di Capuano non prende gol da quando è iniziato la stagione. In campionato non accadeva dal 9 marzo a Cava dei Tirreni, mentre il più recente è nella trasferta del 13 luglio a Reggio Emilia. Questo certifica pure quanto la fase difensiva sia stata applicata nel migliore dei modi con il 3-5-1-1, in cui i migliori sono risultati Coccia tra i centrali di difesa che ha bloccato Giannone e l'inserimento tra le linee di Volpe che schermava le iniziative di Franco. Ora la sfida al Bari di mercoledì al Viviani alle 20.45.