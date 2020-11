Brindisi, 2 nuovi casi positivi al Covid-19

Due nuovi casi di positività al Covid-19 in casa Brindisi. Come riportato dai colleghi di Canale 85, i risultati dei tamponi effettuati nella giornata di venerdì hanno riscontrato 2 nuovi casi di positività all'interno del gruppo squadra dei biancazzurri. Per i due tesserati non si registrano particolari problematiche: uno risulta totalmente asintomatico, mentre il secondo accusa lievissimi sintomi.

Risulta negativizzato inoltre il primo caso positivo, riscontrato due settimana fa, che adesso dovrà attendere l'esito del secondo tampone.

La squadra, fatta ovviamente eccezione per i tesserati risultati positivi, riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani per preparare al meglio il recupero del match con il Taranto in programma domenica 22 allo stadio "Erasmo Iacovone".