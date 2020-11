Crotone, mercoledì la ripresa. Da valutare le condizioni di Benali

Dopo il pari in casa del Torino, Giovanni Stroppa ha deciso, complice la sosta per gli impegni delle nazionali, di concedere due giorni di riposo ai suoi giocatori che si ritroveranno mercoledì pomeriggio al centro sportivo Antico Borgo.

Non sarà in campo Ahmad Benali, che durante la gara contro i granata ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Il giocatore resterà a riposo per qualche giorno per poi sottoporsi agli accertamenti del caso.