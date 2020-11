Benevento. In quattro rispondono alle convocazioni delle nazionali

Il Benevento è tornato subito al lavoro dopo la pesante sconfitta interna rimediata sabato contro lo Spezia. Mister Inzaghi avrà, dunque, due settimane per preparare al meglio la sfida che vedrà i giallorossi opposti alla Fiorentina del patron Commisso. Il tecnico della Strega, però, dovrà fare a meno di quattro calciatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali.

Partendo dalla difesa, Glik dovrà disputare tre gare con la sua Polonia. L'11 novembre se la vedrà contro l'Ucraina di Andry Shevchenko in amichevole; poi sarà la volta del doppio impegno di Nations League contro l'Italia il 15 novembre (si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia) e poi contro l'Olanda il 18.

Anche per il centrocampista Ionita ci saranno tre impegni con la Moldavia. Il primo, contro la Russia, gara amichevole, è previsto per il 12 novembre; gli altri due, sempre per la Nations League, si terranno il 15 ed il 18 rispettivamente contro Grecia e Kosovo. Dabo, invece, con il suo Burkina Faso sarà impegnato nel doppio confronto contro il Malawi valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: le date sono il 12 e il 16 novembre.

Infine, per l'attacco, Lapadula vivrà per la prima l'emozione di indossare la maglia del Perù per le gare contro Cile e Argentina del 14 e 18 novembre prossimi. Le due partite sono valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar.

La sfida tra Fiorentina e Benevento è in programma per domenica 22 novembre con fischio di inizio alle 12:30. Possiamo ipotizzare, viste le date dei match, che il primo a rientrare sarà Dabo, seguito a ruota da Glik e Ionita. Lapadula sarà l'ultimo a far rientro nel Sannio e, cosa peggiore, sarà anche quello che avrà accumulato il maggior stress da viaggio viste le decine di migliaia di chilometri che sarà costretto a macinare in aereo.