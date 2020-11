Ghirelli: "Palermo-Catania oltrepassa il tempo". SKY, torna AreaC

Da domani torna su Sky l’appuntamento con AreaC, un approfondimento dedicato al campionato di Serie C, con highlights, interviste e commenti sulle partite dei tre gironi. Tutti i gol di giornata saranno visibili già dal lunedì a partire dalle 21.30 su Sky Sport 24. Alla conduzione ci sarà Erika Calvani e accanto a lei, in studio, si alterneranno Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. Ogni settimana, un riassunto dei temi principali del turno di campionato appena concluso e un focus per ogni girone, con le storie e i personaggi più rilevanti, raccontati attraverso le immagini del campo e le parole dei protagonisti.

Domani, in occasione della prima puntata, ospite in collegamento il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

Ed è proprio il Presidente della Lega Pro che dedica un pensiero profondo alla sfida "oltre tempo" di questa sera tra Palermo e Catania in questo bellissimo campionato a cui manca solo il pubblico: “Il momento è difficile ed ogni giorno lo è ancora di più. Crescono le incertezze. La certezza, quella che serve per ripartire ogni giorno, è la passione per la propria squadra del cuore. Il Derby di Sicilia tra Palermo e Catania è una partita che oltrepassa il tempo. Torna, a distanza di 7 anni, ed è una gara che fa riaffiorare i ricordi, si lega alla storia di due club blasonati e si inserisce nel presente con il contesto complesso in cui viviamo. Mancano i tifosi, mancano i colori e le emozioni che un derby sa accendere. Mancano gli stadi pieni di striscioni per la propria squadra e le bandiere al vento.

Il calcio vive. Continua a farlo nel cuore delle generazioni e in campo. Stasera, idealmente, due città appassionate scendono in campo insieme al cuore dei proprio tifosi”.