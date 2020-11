Corim Città di Taranto, pari amaro contro la New Cap: 5-5 casalingo

La Corim Città di Taranto pareggia in casa contro la New Cap. Un risultato che lascia l'amaro in bocca alle ragazze guidate da coach Liotino. Infatti, le rossoblù erano in vantaggio di quattro reti, ma la determinazione e la lucidità della squadra ospite hanno fatto sì che le ragazze di coach Fanizzi raggiungessero il pari. Un punteggio dal sapore differente, ma un ottimo spunto per le due compagini da cui ripartire.

Corim Città di Taranto che parte subito bene con Giliberto che, con una sua conclusione impegna seriamente Anaclerio, favorendo il tiro di Nasso. Il goal è solo questione di tempo. Passano pochi minuti e Losurdo con un'azione personale porta avanti nel punteggio le tarantine. Sulle ali dell'entusiasmo è Sommese a scaturire la rete del raddoppio dopo un recupero palla prodigioso, favorendo la rete di Nusso. La squadra ospite prova ad impensierire le padroni di casa ma le ragazze di Liotino sembrano essere in fiducia, smanacciando ogni pericolo. Seconda frazione di gioco con le rossoblù che siglano prima il terzo e poi il quarto goal del match. Quattro a zero e partita letteralmente in ghiaccio, ma non finisce qui perché la New Cap accorcia le distanze con doppio Pugliese, che porta il risultato sul 4-2. Le biancazzurre spingono sull'acceleratore e agguantano il risultato in extremis. Le ioniche però non demordono, restano lucide e si portano nuovamente in vantaggio scacciando i fantasmi di una clamorosa rimonta. Le emozioni non terminano con la rete di Giliberto perché a sei secondi dal termine è Colosimo a siglare la rete del cinque pari.

Risultato tutto sommato giusto per quello visto in campo. La Corim Città di Taranto ha prodotto un buon gioco ma ha amministrato male l'ampio vantaggio. Grande merito va riconosciuto anche alla New Cap, brava a non mollare anche sotto di quattro reti. Un punto che vale come una vittoria per le baresi, un punto che porterà ad un'ampia riflessione invece per la Corim. Liotino dovrà lavorare soprattutto nei momenti di blackout che hanno portato ad un pari che, a quanto pare, sembra andar stretto alle tarantine.