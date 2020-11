Ternana-Virtus Francavilla: dirige Rutella di Enna

Sarà il sig. Daniele Rutella della sezione di Enna l'arbitro di Ternana-Virtus Francavilla, in programma mercoledì 11 novembre alle ore 15:00 e valevole per la 10° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Per l'occasione Rutella sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Nasti di Napoli e Veronica Vettorel di Latina. Quarto Ufficiale il sig. Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale.