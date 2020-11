Serie C girone A, due le gare che saltano nel turno infrasettimanale

Altre due gare, valevoli per il 10° turno del girone A di Serie C che si giocherà in infrasettimanale mercoledì 11 novembre, non verranno disputate a causa delle misure di prevenzione disposte dalla Lega Pro in merito all'emergenza Covid-19, lo scontro d'alta classifica tra la capolista Pro Sesto e il Como che per i lariani sarà il terzo match consecutivo rinviato per gli stessi motivi, e il derby toscano tra il Città di Pontedera e la Lucchese che rappresenta anche per i leoni rossoneri che stazionano sul fondo della classifica la terza gara consecutiva rinviata e dunque da recuperare.

Per il Novara sarà sfida in trasferta sul campo del Lecco, che tuttavia gli azzurri dovranno affrontare senza l'apporto in campo di Giuseppe Panico, espulso per doppia ammonizione durante il match del "Piola" con la Juventus U23 e squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. La contestata gara di ieri ha prodotto anche l'espulsione del neo mister Marcolini, anch'esso fermato dal Giudice Sportivo per un turno e quindi assente dalla panchina azzurra al "Rigamonti Ceppi", oltre al pesante provvedimento disciplinare nei confronti del Direttore Generale del Novara Roberto Nespoli, inibito a ricoprire cariche federali in seno alla FIGC e a rappresentare il Novara Calcio in ambito federale fino al 15 dicembre.

Questa la motivazione addotta nel comunicato ufficiale in accompagnamento all'inibizione del dirigente novarese: "perché poco prima del termine della gara, abbandonato il proprio posto in tribuna, si introduceva indebitamente nel recinto di gioco protestando reiteratamente per l'operato dell'arbitro; tale comportamento veniva reiterato fino al termine della gara, assumendo atteggiamento irriguardoso sia nei confronti dell'arbitro che dell'allenatore della squadra avversaria"