Benevento. Che Fiorentina affronterai? I cambiamenti di Prandelli

Alla ripresa del campionato il Benevento affronterà, in trasferta al "Franchi", la nuova Fiorentina di Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi, alla seconda avventura in viola dopo il quinquennio 2005/2010 durante il quale fece davvero "volare" la formazione dell'allora presidente Della Valle, cambierà certamente modulo rispetto al suo predecessore Iachini.

L'ex C.t. della nazionale dovrebbe optare per il suo caro 4-2-3-1, modulo che predilige perché consente di impostare il gioco e non di subirlo coprendo tutte le zone del campo.

In porta ci sarà ancora Dragowski che, al netto di qualche errore, ha fatto bene fino ad ora. La difesa, che passa da 3 a 4, vedrà Milenkovic e Pezzella centrali, Biraghi confermato sull'out di sinistra ed a destra un ballottaggio che vedrà coinvolti Caceres, terzino più marcatamente difensivo, e lo spagnolo Lirola, quando ci sarà da prediligere la fase offensiva.

La coppia di mediani sarà formata da Pulgar e Amrabat con Castrovilli che andrebbe ad occupare la posizione di trequartista facendo il raccordo tra i reparti di difesa e attacco.

Facile ipotizzare che gli esterni d'attacco saranno Callejon e Ribery, con l'ex Napoli come sempre a destra ed il francese a sinistra. Il ruolo di prima punterebbe potrebbe spettare a Vlahovic he pare in vantaggio su Cutrone. Per il nuovo tecnico viola Koumè non è una prima punta e quindi potrebbe essere utilizzato come esterno.

Da considerare, inoltre, che Prandelli avrà a disposizione un jolly come Bonaventura che, viste le qualità e l'esperienza, può essere utilizzato in tutti i ruoli di centrocampo, esterni compresi.