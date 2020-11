Ufficializzate le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Serie C girone C. Gli arbitri scelti per Foggia-Turris:

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Assistente: Francesco Ciancaglini Vasto

Assistente: Francesco Valente Roma 2

Quarto ufficiale: Luca Zucchetti Foligno