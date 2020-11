Potenza-Bari domani sarà trasmessa su Antenna Sud Capuano squalificato

Potenza-Bari sarà visibile su Antenna Sud. Domani sera a partire dalle ore 20.25 l'emittente pugliese trasmetterà in diretta sul canale 13 del DDT in esclusiva la partita del Viviani, con prepartita, interviste e commenti al termine della gara. Intanto il Potenza ieri si è ritrovato per analizzare la sfida di Torre del Greco e preparare la sfida contro i galletti. Non ci sarà Eziolino Capuano in panchina, squalificato "per aver proferito espressioni blasfeme", udite dal rappresentante della procura federale e dal commissario di campo. Dunque sarà Albergo Volini a sostituirlo, già in panca come primo, nell'ultima sfida interna contro la Cavese.