Ufficializzate le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Serie C girone C. Gli arbitri scelti per il derby campano tra Paganese e Avellino:

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Assistente: Simone Piazzini Prato

Assistente: Khaled Bahri Sassari

Quarto ufficiale: Francesco Carrione Castellammare di Stabia