Trocini: "Ternana squadra importante. Dovremo sbagliare poco"

E' intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del match con la Ternana in programma domani pomeriggio allo stadio ''Libero Liberati''. Queste le sue parole:

ASSENZE - "Pambianchi o Calcagno al posto di Delvino? Non ho ancora deciso, è una posizione che Pambianchi non ha mai ricoperto e in questo senso mi prendo un altro giorno per scegliere".

BILANCIO - "Si può dire che dal punto di vista delle prestazioni, a parte qualche spezzone di gara, abbiamo fatto bene e di questo siamo molto soddisfatti. Ovviamente non siamo contenti dei risultati, la classifica non è bella, ne siamo consapevoli. Dobbiamo cercare di far punti".

CASERTANA - "Contro la Casertana non è mancata solo la precisione negli ultimi venti metri. Abbiamo sciupato tantissime occasioni da gol, però è altrettanto vero che loro avevano più rabbia di noi, in questo senso ci hanno aggredito con una ferocia che noi non avevamo. È una cosa che a noi non deve mancare mai, è stata una domenica difficile dal momento che non sapevamo neanche se dovevamo giocare, al di là di questo non si può non ammettere che abbiamo fatto una brutta gara".

TERNANA - "Servirà una grande partita dal punto di vista tattico e difensivo, dovremo sbagliare il meno possibile nelle due fasi. Loro hanno una rosa davvero importante, sarà una gara difficilissima ma credo che noi abbiamo i mezzi e la qualità per dire la nostra".