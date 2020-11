Roma, la lista dei positivi si allunga: si aggiunge anche Kumbulla

Si allunga la lista dei positivi al Covid-19 in casa Roma. Dopo la positività di Edin Dzeko sono arrivate in ordine di tempo le notizie non proprio confortanti per Fazio, Pellegrini, Santon e Kumbulla. Dunque, il numero di contagiati per i giallorossi sono ben cinque. L'annuncio della positività da parte del difensore albanese arriva attraverso il suo profilo Instagram, esattamente come aveva fatto il capitano bosniaco: "Dall'ultimo tampone sono risultato positivo al Covid-19 ma per fortuna sto bene e non ho sintomi" ha scritto il 20enne ex Hellas Verona.

Inoltre, il calciatore ha voluto sottolineare: "Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra saluta e quella degli altri". Al momento, dunque, allerta a Trigoria e nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi giri di tamponi.