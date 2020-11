Taranto, Laterza chiama alla concentrazione in vista Casarano

Domenica 15 novembre ci sarà il recupero della quinta giornata contro il Casarano, rinviata causa Covid-19. Dopo tre settimane di attesa, i tifosi rossoblù potranno finalmente rivedere i propri beniamini in azione. L'ultima partita disputata dalla compagine di Giuseppe Laterza, infatti, è stata quella persa contro il Sorrento.

Nella giornata di oggi, gli ionici si sono allenati in vista proprio del grande impegno, piuttosto ostico, ovvero la trasferta a Casarano contro una delle compagini più forti del Girone H. Secondo quanto comunicato dalla stessa società, la sessione odierna si è sviluppata con lavori di mobilità, riscaldamento tecnico, possesso palla e lavoro fisico. Per terminare, i rossoblù hanno concluso l'allenamento con una partitella.

Dunque, si ritorna a fare sul serio e tra cinque giorni il Taranto dovrà dimostrare che lo spirito di gruppo e di sacrificio mostrato nelle prime partite non è frutto di una casualità bensì di compattezza e consapevolezza di essere squadra, rappresentando un ostacolo duro per tutti per riprendere un concetto espresso più volte dal direttore sportivo Francesco Montervino.