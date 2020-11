Lucarelli: "Virtus squadra di categoria. Gara da non sottovalutare"

Alla vigilia di Ternana-Virtus Francavilla, match valevole per la 10° giornata del Girone C del campionato di Serie C, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli. Queste alcune delle sue parole:

"Il Francavilla è una squadra di categoria, da quattro anni viene puntualmente costruita bene per puntare ai play-off. È una gara da non sottovalutare e da prendere con le molle, la scorsa stagione hanno vinto qui. Hanno tutte le caratteristiche per farci male, dobbiamo stare attenti. Per noi ogni gara in casa deve significare massima allerta.

Futuro? Non sappiamo se ci sarà una nuova partita, domani potrebbe anche esserci un nuovo lockdown, siamo in attesa di capire cosa succederà".