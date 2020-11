Benevento. Iago Falque: "Classifica non drammatica, invertiamo rotta"

Il Benevento di Pippo Inzaghi, vista la pausa nazionali, è al lavoro per provare ad invertire, alla ripresa contro la Fiorentina, la tendenza che vede i giallorossi sconfitti nelle ultime quattro gare di campionato. Tra i presenti alla seduta, lo spagnolo Iago Falque, assente nelle ultime uscite dei giallorossi causa infortunio. L'ex Torino, Genoa e Roma è stato intervistato dal "Corriere dello Sport", queste le sue parole:

L'IMPATTO CON IL SANNIO - Al mio arrivo a Benevento ho trovato una squadra con una mentalità offensiva, che vuol sempre giocare per fare la partita. Poi, ad un tratto, è come se fossimo entrati in un tunnel, il che può essere anche normale per una neopromossa. La classifica non è drammatica ma è ora di invertire la rotta.

LO SPEZIA - Dopo la bella prestazione fatta contro il Verona abbiamo sbagliato un match, sulla carta, alla nostra portata. Dobbiamo trarre insegnamenti dagli errori commessi ed applicare i giusti correttivi. Va detto che lo Spezia è una squadra forte che aveva messo già in difficoltà altre squadre.

LA FIORENTINA - Giocare di mattina mi porta bene e mi piace giocare alle 12:30. La Fiorentina è una squadra forte che punta alla qualificazione alle Coppe inoltre, dopo un cambio di allenatore, non sai mai cosa aspettarti. Anche loro vivono un momento non facile quindi se noi facessimo una buona prestazione potremmo tornare a casa con qualche punto in tasca.

LA SOSTA - Ci stiamo allenando bene e stiamo riflettendo sulle possibili soluzioni ai nostri problemi. Il campionato è iniziato da poco e non siamo ultimi: la situazione non è drammatica. Da qui a Natale ci aspettano sei/sette partite e dobbiamo fare punti. La classifica si definisce tra febbraio e marzo ma noi abbiamo le capacità per lottare e raggiungere l'obiettivo. Non eravamo da scudetto dopo la vittoria col Bologna e non siamo da retrocessione certa dopo il k.o. contro lo Spezia. C'è bisogno di equilibrio.