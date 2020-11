Potenza, Capuano orientato a confermare l'undici di tre giorni fa

Si dovrebbe andare verso la conferma dell'undici titolare che domenica ha battuto la Turris. Il tecnico del Potenza Eziolino Capuano, squalificato, non avrà ancora a disposizione Salvemini e Zampa, e dovrebbe confermare Volpe dietro il bomber Cianci. Davanti a Marchegiani i tre dovrebbero essere Conson, Boldor e Coccia che si è ben disimpegnato a Torre del Greco. Sugli esterni dunque spazio per Viteritti sulla corsia di destra e Panico sull'out di sinistra, con Sandri play affiancato dalle mezzali Coppola e Ricci per la sfida di stasera contro il Bari alle ore 20.45. L'unico del successo del Potenza sul Bari risale al 1° novembre 1964 per 2-1: decisero Bercellino e Carrera.

EMOLUMENTI SETTEMBRE-OTTOBRE OK - Il Potenza ha provveduto al saldo degli emolumenti di calciatori, staff e collaboratori per quanto riguarda le mensilità di settembre e ottobre. Il presidente Caiata, unitamente ai vice Fontana e Iovino, esprime viva soddisfazione per aver ottemperato agli impegni presi con i propri tesserati e per aver garantito, così, maggiore stabilità a tutti i propri tesserati, in un momento estremamente delicato per l'intero Paese.