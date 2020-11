Foggia-Turris: le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia che questo pomeriggio, alle ore 15, vedrà scendere in campo le formazioni di Foggia e Turris nel match valevole per la 10a giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

FORMAZIONI UFFICIALI - Questi i ventidue titolari scelti dai due allenatori:

FOGGIA: Fumagalli, Vitale, Gavazzi, Anelli, Gentile, Curcio, D'Andrea, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Rocca. All. Marchionni

TURRIS: Abagnale, Esempio, Franco, Lorenzini, Romano, Pandolfi, Longo, Di Nunzio, Rainone, Tascone, Da Dalt. All. Fabiano

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-turris/358624.html