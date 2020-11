Ternana-Virtus Francavilla LIVE, diretta testuale del match

In campo tra pochi istanti allo stadio "Libero Liberati" Ternana e Virtus Francavilla nel turno infrasettimanale valevole per la 10° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Di fronte due squadre certamente dagli obiettivi differenti: padroni di casa lanciatissimi in vetta alla classifica ed a caccia della sesta vittoria consecutiva, dalla parte opposta biancazzurri reduci dal ko interno con la Casertana ed alla ricerca di punti per risalire la classifica dopo un inizio non proprio esaltante.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale al seguente link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/ternana-virtus-francavilla/358622.html

FORMAZIONI UFFICIALI

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Frascatore; Paghera, Palumbo; Peralta, Falletti, Torromino; Raicevic. A disposizione: Vitali, Mammarella, Furla, Proietti, Vantaggiato, Russo, Suagher, Onesti, Partipilo, Laverone, Salzano, Diakite. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1): Crispino; Calcagno, Caporale, Pambianchi; Giannotti, Di Cosmo, Zenuni, Franco, Nunzella; Mastropietro; Perez. A disposizione: Costa, Celli, Castorani, Carella, Buglia, Sparandeo, Ekuban, Tchetchoua, Puntoriere. Allenatore: Bruno Trocini.