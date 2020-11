Frizzante 2-2 tra Foggia e Turris: Curcio risponde a Longo e Pandolfi

Termina 2-2 un frizzante Foggia-Turris andato di scena quest'oggi allo stadio "Pino Zaccheria" nel match valevole per la 10a giornata del girone C del campionato di Lega Pro. Campani per due volte in vantaggio con Longo prima e con Pandolfi poi, riagguantati da Curcio grazie ad una prodezza col mancino e un calcio di rigore.

CRONACA - Marchionni si affida al duo Curcio-D'Andrea in avanti, titolari Gentile e Anelli nel classico 3-5-2 rossonero. Fabiano replica con lo stesso schieramento tattico che vede Longo e Pandolfi terminali offensivi.

Il primo quarto d'ora è tutto di marca rossonera: al 10' Rocca pesca al centro Curcio che ci prova in rovesciata, palla che sbatte sul dischetto e termina sulla testa di D'Andrea che da ottima posizione, spedisce a lato. Dopo questo sprint dei rossoneri, la Turris inizia a prendere campo: al 16' occasionissima per i corallini con Pandolfi che, sugli sviluppi di un corner, viene pescato tutto solo al centro dell'area ma il suo destro al volo termina di pochissimo a lato. Passano soli due minuti però è gli ospiti sbloccano il match: errore di Gavazzi in disimpegno, ne approfitta Pandolfi che si invola verso la porta e calcia: palla sulla traversa dopo una deviazione di Fumagalli ma sulla ribattuta è lestissimo Longo che in semirovesciata fa 0-1. Galvanizzata dal vantaggio, dopo pochi minuti la Turris va vicinissimo al raddoppio con ancora con Longo che, su sponda aerea di Romano, da pochi passi a porta spalacata spedisce a lato di testa. Il Foggia replica 8 minuti più tardi con una grande conclusione di Gentile deviata prodigiosamente in angolo da Abagnale. Allo scoccare del 45', arriva il pari rossonero: lancio dalle retrovie, la difesa ospite respinge come può, sulla palla si avventa Curcio che carica ed esplode un mancino perfetto che si infila nel sette alle spalle dell'incolpevole Abagnale. Gran gol per l'attaccante di casa. Su questa emozione termina la prima frazione.

La ripresa si apre senza cambi e con la Turris che passa nuovamente in vantaggio dopo soli 8 minuti: Pandolfi va via in contropiede, arriva al limite d'area e scaglia un destro che beffa Fumagalli, non perfetto nell'occasione. Marchionni prova a cambiare le carte in tavola: dentro Balde, Salvi e Germinio, fuori Vitale, Gentile e Anelli. Fabiano risponde con Giannone per Longo. La Turris sembra in pieno controllo del match, ma al 67' Lorenzini commette un'ingenuità: trattenuta evidente ai danni di D'Andrea in area, è calcio di rigore. Tiro dal dischetto affidato a Curcio che, freddissimo, spiazza Abagnale e fa 2-2. I due allenatori provano a cambiare ancora qualcosa: dentro Fabiano per Tascone nella Turris, Dell'Agnello e Garofano sostituiscono Curcio e Rocca nel Foggia. Salvi ci prova due volte dai 20 metri ma entrambe le conclusioni terminano di poco a lato. A pochi secondi dal 90', rossoneri vicinissimi al vantaggio: Germinio svetta in area sugli sviluppi di un corner e colpisce a rete, ma la palla colpisce il palo e sfila poi sul fondo. L'arbitro concede quattro minuti di recupero in cui però non accade più nulla.

Con questo pari, il Foggia sale a quota 10 mentre la Turris allunga a 15. Prossimo turno che vedrà i rossoneri impegnati in casa della Cavese, mentre la Turris attenderà in casa la Juve Stabia nel derby campano.

TABELLINO COMPLETO DEL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA